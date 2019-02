MHSC : C'est ça, une ambiance de derby ? Der Zakarian est déçu

Dans : MHSC, Nîmes, Ligue 1.

Michel Der Zakarian (entraîneur de Montpellier après le match nul 1-1 à Nîmes) : « Loulou nous a donné un petit coup de main (référence au but à la 74e minute). On n'a pas fait une grande première mi-temps, mais eux non plus. Le terrain était compliqué, il se dérobait sous nos pieds. C'était dur de pratiquer un bon football, mais on a su créer du jeu et revenir à la fin (...) On aurait pu gagner sur le dernier coup-franc, que Damien (Le Tallec) dévie bien, mais le gardien a fait l'arrêt. Dans la production, on a essayé. Eux ont été plus directs. L'ambiance était bien plus forte au match aller ».