MHSC : Bruno Martini hospitalisé dans un état grave

Dans : MHSC.

Ancien gardien de but de l'équipe de France et désormais directeur adjoint du centre de formation de Montpellier, Bruno Martini a été hospitalisé ce lundi après un arrêt cardiaque.

Portier de l’équipe de France à 31 reprises entre 1987 et 1996, Bruno Martini, qui a notamment évolué sous le maillot d’Auxerre et de Montpellier, a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire alors qu’il était présent ce lundi au centre d’entraînement du MHSC. Directeur adjoint du centre de formation de club héraultais, Bruno Martini a été transporté dans un état grave au centre de réanimation du CHU de Montpellier. Dans la sa longue et brillante carrière, Bruno Martini (58 ans), a aussi été le responsable des gardiens de but au sein de la Direction Technique Nationale.