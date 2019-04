MHSC : Andy Delort a un étrange coup de coeur pour l’Algérie...

Dans : MHSC, Foot Mondial.

Avec quelques semaines de retard, on pourrait presque croire à un poisson d’avril de la part de France Football.

Mais non, l’hebdomadaire est on ne peut plus sérieux lorsqu’il évoque la carrière internationale d’Andy Delort (27 ans). Rassurez-vous, il n’est pas question de l’équipe de France. L’ancien international U20 tricolore, dont la seule sélection remonte au 17 mai 2011, est très loin des Bleus malgré ses 13 buts et 7 passes décisives en Ligue 1 cette saison. En réalité, l’attaquant de Montpellier se rapproche davantage de l’Algérie !

Vous l’aurez deviné, le natif de Sète va profiter de ses origines, grâce à sa mère et son grand-père, pour obtenir la nationalité algérienne. Delort a même déjà lancé les démarches. Ainsi, le Montpelliérain fera peut-être partie des solutions à la disposition du sélectionneur Djamel Belmadi. Nos confrères précisent que cette initiative n’est pas forcément liée à la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Mais il est difficile de croire que Delort n’a pas pensé à cette compétition qui débutera le 21 juin prochain…