MHSC : A 41 ans, Hilton rempile pour une nouvelle saison

Dans : MHSC, Ligue 1.

Jusqu’où ira Vitorino Hilton ? Au moins jusqu’à la saison prochaine. Alors que son contrat expirait en juin, le défenseur central de 41 ans a officiellement prolongé pour une année supplémentaire à Montpellier. Le Brésilien disputera donc la 21e saison de sa carrière en professionnel, et la 17e en France !

« Cette année, il y a un petit goût encore plus spécial pour moi, a réagi l’ancien Marseillais sur le site officiel de Montpellier. Chaque fois je me dis, à mon âge, à mon âge... Là j'arrive à 41 ans, presque 42 ans et je prolonge encore une saison donc quoi qu'il arrive, si j'arrête en fin de saison ce sera à 42 ans. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Quand j'ai commencé je me suis dit : "Peut-être un jour arriver à mes 40 ans et je les ai dépassés donc je suis très, très heureux. Aujourd'hui je prolonge mais c'est la même émotion que si c'était la première fois. Je suis très heureux de pouvoir continuer ma belle histoire avec le MHSC. »