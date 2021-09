Mercato : Valère Germain signe à Montpellier

Dans : MHSC.

Par Claude Dautel

Après le départ d'Andy Delort à Nice et celui imminent de Gaëtan Laborde à Rennes, Valère Germain s'est engagé avec Montpellier.

Le club de Montpellier a officialisé ce mardi soir la signature de Valère Germain, libre depuis la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille en juin dernier. « Son nom avait été plusieurs fois évoqué par le passé, sa venue est désormais une réalité : Valère Germain est devenu aujourd’hui un joueur du MHSC après avoir paraphé son contrat et posé – maillot orange et bleu en mains – aux côtés du Président Laurent Nicollin "heureux et ravi du dénouement avec cette signature" et qui espère "qu'avec son numéro 9 il fera des belles saisons avec nous. Cela faisait déjà quelques années que l'on se tournait autour mais ça ne s'était jamais fait. J'espère qu'il sera aussi heureux sur le terrain qu'il était heureux de signer son contrat car ça fait vraiment plaisir de voir le plaisir qu'il avait à signer et j'espère que ça lui portera bonheur et qu'il va faire trembler la Mosson », indique le club héraultais.