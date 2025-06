Mercato ‍: La Ligue 1 martyrise Montpellier

Dans : MHSC.

En quête de renforts dans le secteur offensif pour jouer les premiers rôles en Ligue 2, Montpellier courtise Alexandre Mendy et Nathanaël Mbuku.

Malgré la relégation en Ligue 2, Montpellier reste ambitieux sur le marché des transferts. Laurent Nicollin l’a fait savoir en conférence de presse, la volonté du club pailladin est de faire table rase du passé, avec un nouveau projet et l’objectif assumé de figurer dans le top 5 du championnat pour jouer -au moins- les premiers tours de barrage en fin de saison prochaine. Pour cela, le refonte de l’effectif est nécessaire et le chantier est important. En attaque, Alexandre Mendy et Nathanaël Mbuku sont les deux cibles prioritaires du nouvel entraîneur Zoumana Camara. Les choses avancent bien pour la signature de l’attaquant du Stade Malherbe de Caen.

Montpellier devancé sur le gong pour Mbuku ?

Même chose pour le prêt de l’ailier français du Dinamo Zagreb passé par Saint-Etienne et Reims. Mais à en croire les informations de Mohamed Toubache-Ter, l’accord entre Nathanaël Mbuku et Montpellier pourrait être mis à rude épreuve dans les heures à venir puisque des formations de Ligue 2 viennent tout juste de s’inviter au dossier. « Nathanaël Mbuku à Montpellier, c’est FAIT. Cependant, dans ce monde qu’est le foot tant que ce n’est pas signé, il faut toujours rester prudent. Accord pour le prêt sec, accord pr venir jouer au MHSC Mais voilà que depuis ce matin, la L1 a fait part de son intérêt. Montpellier reste serein » a publié l’insider sur son compte X.

On ignore pour l’instant quel est le club de Ligue 1 à avoir fait irruption dans ce dossier. Mais du côté de Montpellier, il est évident que ce possible coup de théâtre va faire couler quelques sueurs froides. Zoumana Camara sait qu’un tel joueur serait un renfort important en Ligue 2 et le MHSC ne veut donc pas laisser passer ce grand talent. Les supporters stéphanois ne diront pas le contraire puisque Nathanaël Mbuku avait grandement contribué au retour de l’ASSE en Ligue 1 en marquant 6 buts et en délivrant 3 passes décisives lors de la saison 2023-2024.