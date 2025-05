La Juve fait son mercato à Montpellier

Dans : MHSC.

Par Corentin Facy

Malgré une saison catastrophique, Montpellier reste observé par les cadors européens. La Juventus Turin et des cadors allemands ont notamment déniché une pépite au sein de l’effectif du MHSC.

La saison de Montpellier a été terrible de bout en bout et sans surprise, le club de Laurent Nicollin n’a pas sauvé sa peau en Ligue 1. Lanterne rouge du championnat tout au long de la saison, le MHSC devra repartir de la seconde division la saison prochaine. L’objectif est de s’appuyer sur une majorité de jeunes joueurs afin de tourner la page et espérer revenir le plus vite possible en Ligue 1. Le prometteur Abdoulaye Camara ne devrait pas faire partie de l’aventure. Régulièrement présent dans le groupe professionnel ces dernières semaines, le capitaine de l’équipe de France U17, en fin de contrat aspirant dans un an avec Montpellier, attise les convoitises.

La pépite Abdoulaye Camara entre la Juve et l'Allemagne

Monté chez les pros du MHSC durant la saison, le milieu défensif Abdoulaye Camara, capitaine de l'équipe de France U17, devrait quitter l'Hérault cet été pour l'étranger. La Juventus Turin et plusieurs clubs allemands avancent leurs pions.

➡️ https://t.co/7D3NtvlXMW pic.twitter.com/xNjgILAeAT — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 13, 2025

L’Equipe affirme que la Juventus Turin et plusieurs cadors du championnat allemand sont très intéressés par le milieu défensif de 16 ans. L’indemnité d’un potentiel transfert ne sera pas très élevée, mais Montpellier récupèrera quoi qu’il arrive des liquidités sur le transfert de son joueur formé au club. Reste maintenant à savoir quel projet Abdoulaye Camara choisira pour lancer sa carrière, entre l’appel séduisant des clubs allemands qui savent y faire avec les jeunes joueurs français, ou le prestige de la Juventus, qui souhaite d’abord l’intégrer à ses équipes de jeunes avant de pourquoi pas lui faire une place dans son groupe professionnel.