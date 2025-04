Ecoeuré, Laurent Nicollin a craqué à 3-0 pour l'OM

Dans : MHSC.

Par Claude Dautel

Le patron de Montpellier était présent au Vélodrome samedi soir, et si Laurent Nicollin sait que son équipe jouera en Ligue 2 la saison prochaine, il a tout de même craqué lorsque l'OM a commencé à rouler sur son équipe.

Le fils de Louis Nicollin vit un calvaire cette année, son club ayant explosé depuis des mois, ce qui vaut au MHSC d'enchaîner 10 défaites consécutives après la claque (5-1) prise au Vélodrome contre l'OM. Présent dans le stade marseillais, Laurent Nicollin a quitté sa place après le troisième but marseillais, signé Mason Greenwood à la 67e minute, et il a directement rejoint son véhicule au parking du Vélodrome afin de partir au plus vite. Les journalistes de DAZN ont constaté le départ du propriétaire de Montpellier bien avant la fin de la rencontre, ce qui lui a évité de vivre le calvaire jusqu'au bout, même si le MHSC a réussi par marquer un but, maigre satisfaction dans le naufrage vécu par l'équipe héraultaise. Mais à ce moment-là, le patron de Montpellier était probablement déjà loin du Vélodrome.

Montpellier veut rapidement en finir cette saison

Pour Zoumana Camara, le nouvel entraîneur de Montpellier, la correction prise face à l'Olympique de Marseille fait forcément très mal, mais il admet qu'il s'attendait à cela lorsqu'il a décidé d'accepter l'offre de Laurent Nicollin. « C’est dur. Je savais où je mettais les pieds. Après, il y a toujours cet esprit compétiteur au fond, cette rage, cette envie de vouloir faire plus (...) Je dois prendre des décisions sur certains joueurs, j’ai besoin de les voir jouer. L’entraînement ne suffit pas. Il faut des matches pour que je puisse avoir un jugement et, derrière, donner des avis sur ceux avec lesquels on construira la saison prochaine », a confié celui qui sera sur le banc de Montpellier la saison prochaine avec l'objectif de faire remonter l'équipe en Ligue 1. La fin du championnat risque tout de même d'être longue pour le MHSC avec cependant un dernier match de gala le 10 mai à la Mosson avec la réception du Paris Saint-Germain.