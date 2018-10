Derby : Tags à vomir et bus attaqués, des Ultras de Montpellier disjonctent

Dans : MHSC, Ligue 1, Nîmes.

Le derby Montpellier-Nîmes a été sportivement remporté par le club héraultais, mais on se souviendra probablement plus longtemps des dérapages de certains supporters montpelliérains. Déjà, lors du match, les choses avaient mal tourné, mais visiblement le pire s'est déroulé en dehors de la Mosson. En effet, comme le relate Le Midi Libre, des supporters nîmois ont été pris à partie alors qu'ils circulaient dans des cars qui les ramenaient chez eux. Deux bus auraient été attaqués et caillaissés, l'un dès sa sortie du parking du stade, l'autre un peu plus loin dans ce qui ressemble à un traquenard. Pour en rajouter à l'ignominie, deux tags ont été photographiés et s'adressaient aux fans du Nîmes Olympique : " Juifs, Nîmois, même combat " et "1 Nîmois = 1 balle sur le sol ". On est désormais bien loin de la petite histoire de bâche volée aux supporters du MSHC et nul doute que la LFP qui doit se pencher ce lundi sur ce dossier risque de frapper fort.