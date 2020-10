Covid : Panique à Montpellier, la liste des positifs dévoilée

Dans : MHSC.

Plus tôt dans la matinée, le Montpellier HSC indiquait via un communiquer officiel que huit joueurs avaient été testés positifs au Covid-19, en plus de quatre membres du staff.

Néanmoins, la rencontre prévue dimanche après-midi face à l’AS Monaco (15 heures) est maintenue, le club héraultais ayant toujours plus de 20 joueurs disponibles pour ce choc du Sud de la France. En revanche, RMC Sport vient de dévoiler la liste des joueurs positifs au Covid-19 et d’un point de vue uniquement sportif, elle est absolument effrayante pour les supporters du MHSC.

Et pour cause, les Pailladins devront faire sans leurs deux gardiens, mais également sans leur défense centrale habituelle et sans le duo Savanier-Delort dans le secteur offensif. Le défi s’annonce coriace pour Montpellier dont la liste précise des joueurs positifs au Covid-19 est celle-ci : Omlin, Bertaud, Congré, Hilton, Mendes, Cozza, Savanier, Delort, Ristic. Au niveau du staff technique, notons que l’entraîneur principal Michel der Zakarian fait partie des malades.