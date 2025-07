Benjamin Lecomte remplit les caisses de Montpellier

Dans : MHSC.

Par Claude Dautel

Relégué en Ligue 2, le club de Montpellier veut préparer l'avenir et cela passe par des choix stratégiques. Le départ de Benjamin Lecomte va permettre au club de Laurent Nicollin de faire entrer du cash et de changer de gardien de but.

De retour au MHSC en 2023, Benjamin Lecomte n'a pas réussi à éviter la descente de Montpellier en Ligue 2, et le gardien de but a bien compris que la formation héraultaise voulait désormais se reconstruire en partant sur d'autres bases. A 34 ans, Benjamin Lecomte va donc changer d'air, puisque ce lundi, le portier français est attendu du côté de Londres, et plus précisément à Fulham afin de signer un contrat avec le club de Premier League où il sera la doublure de Bernd Leno, le gardien de but allemand. Selon Bertrand Queneutte, cette opération devrait être officialisée dans les prochaines 24 heures, puisque Benjamin Lecomte doit encore passer sa visite médicale avant de parapher son contrat.



Lecomte va découvrir la Premier League

Benjamin Lecomte vers #Fulham



Dans cette opération, le club de Montpellier va toucher 500.000 euros, tandis que Benjamin Lecomte va découvrir la Premier League, lui qui a déjà passé une saison, sans grande réussite en Liga, sous le maillot de l'Atlético de Madrid. La nouvelle du départ de l'expérimenté gardien de but ne désole visiblement pas les supporters du MHSC, qui estime que Lecomte n'a pas été à la hauteur des espoirs et du salaire qu'il touchait au club. À voir désormais qui va lui succéder dans les buts montpelliérains pour cette saison en Ligue 2. Zoumana Camara a probablement déjà une petite idée en tête sur ce sujet.