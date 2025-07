50.000 euros par mois en Ligue 2, son départ est urgent

Dans : MHSC.

Par Corentin Facy

Avec sa relégation en Ligue 2, Montpellier ne peut plus se permettre de folies sur les salaires. Certains joueurs sont donc poussés vers la sortie et c’est par exemple le cas de Jordan Ferri, courtisé en Turquie.

Déjà en grande difficulté sur le plan financier en Ligue 1, Montpellier est confronté à un défi de taille en Ligue 2. Survivre et rebâtir une équipe compétitive pour vite remonter dans l’élite. Cela est possible, mais le mercato sera crucial pour y arriver. L’un des objectifs principaux de l’état-major du MHSC est de se délester des gros salaires afin d’avoir une masse salariale contrôlée. Wahbi Khazri, en fin de contrat, a déjà fait ses valises tandis que Bamo Meïté (OM) et Andy Delort (Alger) sont repartis dans leur club après leur prêt. Maksimović et Bertaud sont aussi partis, tout comme Sylla et Maamma. Dans cette optique de bâtir un vestiaire sans gros salaire, Laurent Nicollin espère maintenant finaliser le départ de Jordan Ferri.

Le milieu de terrain de 33 ans touche près de 50.000 euros bruts par mois dans l’Hérault, des émoluments trop élevés pour un club de Ligue 2. Cela tombe bien, L’Equipe annonce que le Fatih Karagümrük SK, promu cette saison en D1 turque, est très intéressé par la perspective de faire venir l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Actuellement entraîné par Andrea Pirlo, le club turc a transmis à Jordan Ferri une offre pour un contrat de deux ans. Financièrement, ce départ arrangerait tout le monde y compris le joueur, qui percevrait en net ce qu’il touche en brut à Montpellier (50.000 euros). Montpellier a d’ores et déjà fait savoir au club turc qu’il était ouvert à un départ de Jordan Ferri, mais les négociations vont se poursuivre car le Fatih Karagümrük souhaite récupérer l’ancien Lyonnais pour zéro euro alors que son contrat avec le MHSC court encore jusqu’en juin 2026.