Véronique Rabiot a fait une nouvelle victime en L1

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Connue pour son intransigeance dans les discussions, Véronique Rabiot a refait des siennes pendant le mercato estival. Outre son désaccord avec Manchester United, qui a jugé ses demandes beaucoup trop élevées, la mère et agent d’Adrien Rabiot a également surpris un pensionnaire de Ligue 1 qui pensait trouver un accord.

Comme souvent sur le marché des transferts, on a assisté à des feuilletons étonnants et riches en rebondissements. Parmi les surprises de ce mercato estival, peu sont ceux qui auraient prédit le transfert de Casemiro à Manchester United. Le pensionnaire de Premier League, non qualifié pour la Ligue des Champions, ne semblait pas en mesure d’attirer un cadre du Real Madrid. Ce n’est pas un hasard si les Red Devils venaient de discuter avec le clan Adrien Rabiot.

Le milieu français n’était pas retenu par la Juventus Turin et voyait d’un bon œil une arrivée à Manchester United. Seulement voilà, les négociations n’ont jamais abouti. La célèbre Véronique Rabiot a encore frappé puisque ses exigences ont fini par refroidir les Mancuniens. Et ce n’est pas le seul feuilleton animé par la mère et agent d’Adrien Rabiot. Le journal L’Equipe raconte une drôle d’anecdote datant du début de mercato. A la recherche d’un milieu de terrain, sans doute après le départ d’Aurélien Tchouaméni au Real Madrid, l’AS Monaco entame des discussions avec la représentante du Bianconero.

L'ASM plantée sans explication

Les deux parties se rencontrent lors d’une réunion dans le sud et les discussions se passent bien. A tel point que Véronique Rabiot commence sérieusement à envisager une signature. Mais la nuit suivante passe et le lendemain, « maman Rabiot » adopte un ton différent et ferme la porte à l’ASM, le tout sans donner la moindre explication. Finalement, aucun club ne parviendra à la convaincre et Adrien Rabiot restera à la Juventus Turin pour sa dernière année de contrat. Pas sûr que Manchester et United et Monaco reviennent à la charge pour l’ancien Parisien.