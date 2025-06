Une énorme vente imprévue à Monaco

Dans : Monaco.

Par Nathan Hanini

L’AS Monaco a assuré cette saison une place pour la Ligue des champions. Le club du Rocher a terminé à la troisième place en Ligue 1. Mais sur le mercato, certains éléments pourraient quitter la Principauté.

L’AS Monaco pourrait perdre un élément important cet été. Après une saison dans ses standards, le club de la Principauté s’est hissé sur le podium de l’élite du football français. Lors de l’exercice 2025/2026, les hommes d’Adi Hütter disputeront une nouvelle campagne de Ligue des champions. Cependant, ce nouvel exercice se fera sans Wilfried Singo. Le défenseur de 24 ans est suivi de près en Premier League. Arrivé en 2023 en provenance du Torino, l’international ivoirien s’est imposé comme un top défenseur de Ligue 1. Singo pourrait rapporter une belle plus-value à l’AS Monaco. Selon CaughtOffside, le prix d’un transfert tourne aux alentours de 35 millions d’euros. Auteur d’un but et de deux passes décisives cette saison en 27 apparitions en Ligue 1, Singo avait été acheté 9 millions d’euros en 2023.

Newcastle, Tottenham, Arsenal, mais également l’Italie

Le média britannique confirme l’intérêt de trois clubs de Premier League. Arsenal, Tottenham et Newcastle suivent le joueur monégasque. Cependant, le média CaughtOffside explique que seuls les Magpies peuvent offrir une place de titulaire à l’international ivoirien (23 sélections). Les Gunners et les Spurs ont déjà des défenseurs établis aux postes voulus. Singo peut également évoluer en tant que latéral droit ce qui intéresse Newcastle. Le club de Premier League s’est par ailleurs qualifié lui aussi pour la Ligue des champions la saison prochaine. Mais l’Angleterre n’est pas la seule destination possible. Naples suit de près le dossier du joueur de la Principauté. Tout comme l’Atletico Madrid en Espagne. Récent promu en Premier League, Sunderland veut s'immiscer dans le dossier du joueur monégasque.