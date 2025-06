Un cador veut Embolo, Monaco n’en revient pas

Au moment d’entrer dans la dernière année de son contrat, Breel Embolo n’est pas retenu par l’AS Monaco. Le club de la Principauté n’envisage pas de prolonger son attaquant dont le départ semble inévitable. Dans ce contexte, l’intérêt du Milan AC pour l’international suisse représente une occasion inespérée.

L’AS Monaco distribue les bons de sortie. Pour des raisons diverses, plusieurs Monégasques sont autorisés à quitter le Rocher cet été. Le milieu offensif Maghnes Akliouche, un temps annoncé parmi les cibles du Paris Saint-Germain, peut permettre de réaliser une grosse vente. Tandis que d’autres éléments comme Vanderson, Caio Henrique ou encore les gardiens Philipp Köhn et Radoslaw Majecki ne sont pas retenus à cause de leurs performances insuffisantes. C’est notamment pour cette même raison que Breel Embolo alimente également les rumeurs.

Malgré sa capacité à peser sur les défenses adverses, l’international suisse déçoit régulièrement à cause de sa maladresse à la finition. Ses 7 buts inscrits en 42 matchs toutes compétitions confondues résument assez bien son manque d’efficacité de nouveau constaté cette saison. Sans surprise, l’AS Monaco n’envisage pas de prolonger son avant-centre alors que son contrat expire l’année prochaine. Un départ cet été permettrait donc d’éviter de le perdre sans indemnités en 2026.

🔴⚫ Milan targets Breel-Donald Embolo to strengthen their attack for the upcoming season after his impressive performance at Monaco.https://t.co/EtOQu0JWjC#ForzaMilan #Ligue1 #SerieA