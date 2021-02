Transfert : Lacazette sur le Rocher, Monaco tente le gros coup

Dans : Monaco.

Dans une situation incertaine chez les Gunners, Alexandre Lacazette pourrait quitter Arsenal cet été. Cela n’a pas échappé à l’AS Monaco qui serait prête à sauter sur l’occasion.

Les années passent et le statut d’Alexandre Lacazette (29 ans) ne change pas du côté d’Arsenal. L’attaquant recruté pour 53 millions d’euros en 2017 n’est toujours pas considéré comme un titulaire indiscutable. Lui qui a tout de même inscrit 8 buts et délivré deux passes décisives en Premier League cette saison. Mais le principal problème concerne son contrat qui expire l’année prochaine, et que ses dirigeants ne semblent pas pressés de prolonger. Car aux dernières nouvelles, aucune discussion n’a été entamée entre les deux parties. Et selon les informations du Daily Mirror, sans surprise, Arsenal aimerait éviter que le Français arrive dans la dernière année de son bail.

Son avenir à court terme passera donc par une prolongation qui tarde à se dessiner, ou par un départ qui semble de plus en plus crédible. La preuve, la source britannique affirme que l’AS Monaco se tient déjà à l’affût. Le club de la Principauté suivrait le dossier avec attention afin de savoir si l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais reçoit un bon de sortie. Un intérêt plutôt étonnant dans la mesure où l’entraîneur monégasque Niko Kovac dispose déjà d’un excellent duo composé de Wissam Ben Yedder et de l’Allemand Kevin Volland. L’ASM anticiperait-elle un départ de son international tricolore ? On peut aussi se demander si Lacazette accepterait de revenir en Ligue 1, au sein d’une équipe concurrente de son club formateur.