Timothy Weah à l'OM, Monaco arrive en force

La concurrence s’arrache Timothy Weah. Courtisé par l’Olympique de Marseille, le jeune américain devrait quitter la Juventus cet été. L’OM n’est pas seul sur le dossier et un club de Ligue 1 s’immisce également sur le sujet.

Qualifié pour la Ligue des champions la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a besoin de renforts pour rester compétitif. Dans cette optique, le board olympien a déjà enregistré de nombreuses recrues. Cependant, le club de la cité phocéenne n’a pas encore terminé son mercato estival. Depuis quelques jours, le dauphin de la dernière saison de Ligue 1 cherche à attirer Timothy Weah dans son escarcelle. L’ancien joueur du LOSC et du PSG ne manque pas de choix cet été. Outre des clubs de Premier League, l’international américain (44 sélections, sept buts) attise la curiosité de l’AS Monaco.

🚨🗣️ Constant contacts between OM and Timothy Weah’s camp: the 🇫🇷 club is pushing to accelerate talks and anticipate the competition.



‼️ The 🇺🇸 player is now seen as a top priority: OM want to convince him before moving forward with Juventus, open to selling. pic.twitter.com/JaMdLAw7S2