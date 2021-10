Tchouaméni, c'est 40 millions d’euros pour Monaco

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

Révélation de la saison dernière avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni affole le mercato et plusieurs cadors sont sur le coup.

De nouveau sélectionné par Didier Deschamps pour les matchs de l’Equipe de France contre la Belgique et l’Espagne ou l’Italie en Ligue des Nations, Aurélien Tchouaméni n’en finit plus d’impressionner. Auteur d’une excellente saison 2020-2021 sous les couleurs de l’AS Monaco, le milieu de terrain formé aux Girondins de Bordeaux est en train de confirmer ses très bonnes dispositions. C’est ainsi que selon les informations obtenues par Calcio Mercato, trois cadors européens sont très intéressés par le recrutement d’Aurélien Tchouaméni lors du prochain mercato. Il s’agit de Chelsea, de la Juventus Turin mais aussi de Liverpool. Pour s’offrir les services de l’infatigable milieu de l’ASM, il faudra néanmoins faire sauter la banque.

Liverpool, Chelsea et la Juventus Turin sur le coup

Et pour cause, le média italien affirme en ce milieu de semaine que les dirigeants de l’AS Monaco ne négocieront pas le départ d’Aurélien Tchouaméni à moins de 40 millions d’euros, une somme fixée par le directeur sportif du club, Paul Mitchell. Des trois clubs intéressés, la Juventus Turin semble être la plus bouillante pour s’attacher les services d’Aurélien Tchouaméni. Mais avant de passer à l’offensive avec une offre concrète transmise à l’AS Monaco, les dirigeants de la Vieille Dame souhaitent dégraisser à ce poste. Aaron Ramsey et Weston McKennie sont gentiment poussés vers la sortie. Si c’est Liverpool ou Chelsea qui finissait par rafler la mise, alors la Juventus Turin pourrait se rabattre sur Axel Witsel, un joueur au profil totalement différent. Mais l’international belge du Borussia Dortmund plaît également à Andrea Agnelli, l’entraîneur de la Juventus Turin, qui a fait du renforcement du milieu de terrain une priorité absolue lors du prochain mercato. Les dirigeants de l’ASM ainsi que les concurrents de la Juve dans le dossier Tchouaméni sont prévenus.