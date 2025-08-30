Stanis Idumbo signe à l'AS Monaco (off)

L'AS Monaco a officialisé ce samedi la signature de Stanis Idumbo en provenance du Séville FC. Le milieu de terrain offensif, international Espoirs belge de 20 ans, s’est engagé jusqu'en 2030 avec le club de la Principauté.
L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Stanis Idumbo 🔥— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 30, 2025
Le milieu de terrain offensif, international Espoirs belge de 20 ans, s’est engagé pour 5 saisons avec le Club de la Principauté ✍️
𝗗𝗔𝗚𝗛𝗘 𝗦𝗧𝗔𝗡𝗜𝗦 ❤️🤍 pic.twitter.com/M90y6iH8mH