Stanis Idumbo signe à l'AS Monaco (off)

Publié Dans : Monaco.
Par Claude Dautel

L'AS Monaco a officialisé ce samedi la signature de Stanis Idumbo en provenance du Séville FC. Le milieu de terrain offensif, international Espoirs belge de 20 ans, s’est engagé jusqu'en 2030 avec le club de la Principauté. 

 