Salaire, transfert, rien ne va entre Monaco et le Barça

Au point mort depuis quelques semaines, les négociations autour d’Ansu Fati ne débutent pas de la meilleure des manières. Le FC Barcelone et l’AS Monaco ne sont pas d’accord. Le club catalan a rejeté une première offre.

Où jouera Ansu Fati la saison prochaine ? Alors que l’AS Monaco tente d’attirer le joueur pour le relancer, les dirigeants catalans sont plus fermes que prévu. Ce vendredi le journal Marca annonce que Barcelone a refusé une première offre du club de la Principauté. Les deux parties n’ont pas les mêmes attentes. Le quotidien espagnol explique que Monaco a transmis une offre de prêt pour l’international espagnol. Point de blocage pour le Barça, le salaire du joueur n’était pas pris à 100% par le club du Rocher. Le salaire du joueur est élevé surtout depuis sa prolongation de contrat jusqu’en 2027. Avec seulement six petits matchs de Liga dans les pattes cette saison, la côte de Fati a drastiquement baissé. Il est évalué à cinq millions d’euros sur Transfermarkt. L'Espagnol aurait dû quitter la Catalogne cet hiver. Mais il a refusé pour finir la saison.

🔄 (FATI): Barcelona has rejected Monaco’s first proposal for Ansu Fati.



Barcelona wanted to sell Ansu Fati while keeping some control through a clause, but Monaco only proposed a loan without covering his full salary, which is very high after his last renewal.



Barcelona… pic.twitter.com/695axb2FNV