Rybololvev et Monaco viennent en aide au peuple ukrainien

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, l'AS Monaco et son président russe ont annoncé avoir fait des dons à la Croix-Rouge afin de venir en aide à la population ukrainienne.

« Répondant à l’appel lancé par la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICR) et du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), l’AS Monaco et son Président Dmitry Rybolovlev, à titre personnel, ont réalisé des dons à la Croix-Rouge monégasque, afin de venir en aide aux populations civiles qui souffrent du conflit armé en Ukraine », précise l'ASM dans un communiqué. « Il est absolument nécessaire de soutenir ceux qui souffrent le plus. C’est la raison pour laquelle l’AS Monaco, le Cercle Bruges et moi-même, ainsi que différentes sociétés dans lesquelles le trust de la famille Rybolovlev est investi, avons décidé de faire des dons afin d’apporter de l’aide humanitaire », a fait savoir Dmitry Rybolovlev, président de l’AS Monaco, qui malgré sa nationalité russe n'est pas un proche de Vladimir Poutine, à l'inverse de Roman Abramovitch, le propriétaire de Chelsea. Le Club de la Principauté indique « poursuivre sa réflexion quant à la mise en place de nouvelles actions de soutien à l’aide humanitaire » et appelle ses supporters qui souhaitent s’associer à l’action de la Croix Rouge monégasque à faire un don via le site : www.croix-rouge.mc/faire-un-don/