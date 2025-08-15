Pogba revient, Monaco ne se fait pas d’illusion

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Alors que la saison de Ligue 1 débute ce week-end, Paul Pogba n’est pas près de retrouver la compétition. Le milieu de l’AS Monaco ne peut pas encore s’entraîner avec ses coéquipiers. Son préparation individuelle suit les délais prévus qui devraient seulement lui permettre de rejouer en octobre.

Revoilà Paul Pogba en crampons. Après de longues semaines de travail en salle, le milieu de l’AS Monaco peut enfin effectuer une partie de ses exercices sur le terrain. Le Monégasque s’est effectivement glissé parmi ses coéquipiers jeudi. Le temps de l’échauffement, l’ancien joueur de Manchester United a pu brièvement participer à l’entraînement collectif avant de reprendre sa séance personnelle. Une étape supplémentaire dans la préparation du Français. Mais pas de quoi s’enflammer pour son entraîneur Adi Hütter.

« Paul est de plus en plus proche de l’équipe, a constaté l’Autrichien en conférence de presse. Je le vois en crampons désormais et vous avez aussi pu le voir ce (jeudi) matin. Peut-être que dans deux semaines, il pourra prendre part à l’entraînement, en faire une partie. » Le coach monégasque laisse clairement entendre que sa recrue phare n’est pas près de retrouver la compétition. Dans son édition de ce vendredi, le journal L’Equipe confirme le sentiment d’Adi Hütter et indique que Paul Pogba n’a effectué que la moitié du chemin.

L'ASM aura besoin de Pogba

L’AS Monaco lui avait préparé un programme de trois mois que le milieu de terrain suit au rythme attendu. Autrement dit, l’international tricolore ne verra pas les terrains de Ligue 1 avant le mois d’octobre. Ce n’est pas vraiment un problème pour Adi Hütter à l’heure actuelle. En revanche, le technicien aura besoin de Paul Pogba lorsque son équipe enchaînera tous les trois-quatre jours. Les solutions dans l’entrejeu ne sont pas nombreuses derrière les titulaires Denis Zakaria et Lamine Camara, d’autant que Soungoutou Magassa est approché par la Roma.