Paul Pogba à Monaco, attention à la trahison XXL

Dans : Monaco.

Par Nathan Hanini

L’AS Monaco travaille d’arrache-pied sur le mercato pour relancer des joueurs de talent en difficulté ces derniers temps. Outre Ansu Fati, le club de la Principauté cible Paul Pogba. Mais le champion du monde 2018 attend une autre offre pour se relancer.

Il n’a qu’un rêve, retrouver les Bleus pour disputer le mondial 2026 aux États-Unis. Alors que la Coupe du monde des clubs bat son plein de l’autre côté de l’Atlantique, Paul Pogba assiste à quelques matchs. La Pioche souhaite fouler les différentes pelouses américaines dans un an dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Pour cela, l’ancien joueur de la Juventus doit retrouver un club compétitif afin de regagner du temps de jeu. Dans ce sens, un dossier est plus avancé que les autres, l’AS Monaco. Le club de la Principauté tente d’attirer l’international français (91 sélections). Ce vendredi, le journal l’Equipe explique que le club du Rocher et la Pioche n’ont pas encore trouvé d’accord. Pogba attend une offre d’Arabie Saoudite avant de se décider.

Pogba direction l’Arabie Saoudite ?

(🇲🇨🇲🇨)



🚨Des discussions 💬 seraient toujours en cours entre l'AS Monaco et Paul Pogba 🇫🇷



➡️Pour l'instant, aucun accord financier n'aurait été trouvé entre les 2 parties ❌



➡️Le milieu français attendrait une possible offre émanant d'Arabie Saoudite 🇸🇦 avant de choisir son… pic.twitter.com/nZp2O9JfGM — Transfert Radar (@TransfertRadar) June 19, 2025

Toujours selon le quotidien français, Paul Pogba attend plusieurs offres sur la table avant de peser le pour et le contre. L’Equipe explique que : « Certaines sources assurent que Pogba attend une éventuelle offre venue d'Arabie saoudite pour se décider. » La Pioche ne se décidera donc pas tout de suite. Depuis plusieurs saisons, l’Arabie Saoudite tente de convaincre des joueurs de signer dans le championnat afin d’élever le prestige de ce dernier. Paul Pogba pourrait-il retrouver l’Equipe de France en cas de signature en Arabie Saoudite ? N’Golo Kanté a prouvé que oui lors d’un rassemblement en juin 2024 afin de jouer l’Euro en Allemagne. Après sa suspension de 18 mois, Paul Pogba va devoir se décider pour la saison prochaine, et malgré son forcing, l'AS Monaco n'est pas à l'abri d'une trahison du joueur qui préférerait alors le contrat financier, à la poursuite de la compétition au plus haut niveau avec notamment la Ligue des Champions.