Paul Pogba à Monaco, Acherchour annonce un fiasco

Par Eric Bethsy

Libre sur le marché, Paul Pogba se rapproche de l’AS Monaco. Le club de la Principauté avance bien dans les discussions avec le milieu français dont la condition physique sera observée après une longue période d’inactivité.

Paul Pogba pourrait bien découvrir la Ligue 1 la saison prochaine. Après la réduction de sa suspension pour dopage et la rupture de son contrat à la Juventus Turin, le milieu de 32 ans se rapproche d’un accord avec l’AS Monaco. L’international français se dirige vers la signature d’un bail jusqu’en 2027. Un pari à la fois excitant et risqué pour Walid Acherchour, sceptique sur la capacité de la Pioche à retrouver une excellente condition physique.

👑 Monaco tente Pogba



🗣️ @walidacherchour : "C'est une idée excitante mais la part de risques est très importante. Ca fait deux ans qu'il n'est plus un joueur de foot, j'ai de très gros doutes sur sa capacité à enchaîner au très haut niveau." #RMCLive pic.twitter.com/ZCqyLOYJyR — After Foot RMC (@AfterRMC) June 13, 2025

« Une bonne idée pour Monaco ? C’est une idée excitante, a réagi le chroniqueur de RMC. Moi j'ai parlé de "fantasme" Pogba sur les dernières semaines. Bien évidemment que c'est excitant. Je me mets à la place d'un supporter monégasque, je pense qu'il est excité au vu de ces rumeurs autour de Pogba. Maintenant, moi je pense qu'il y a une part de risque qui est très importante. Pogba n’est plus un joueur de foot depuis maintenant deux ans, et on pourrait rajouter les deux ans qui précèdent ces deux ans, parce qu'il a eu beaucoup de blessures accumulées à ce moment-là. Le nombre de matchs auxquels il a participé est famélique. »

Des exemples à l'OM

« Quand je vois certains profils qui sont récemment arrivés en Ligue 1, un Seko Fofana (Rennes) dont le retour a été très compliqué, Ismaël Bennacer (Marseille), blessé, son retour a été très compliqué, il n'arrive pas à enchaîner trois matchs, un Luiz Felipe qui n'avait pas joué pendant six mois en Arabie Saoudite et qui n'a pas réussi à enchaîner à l’OM… Je me pose la question pour Pogba. Je souhaite à Monaco et à Pogba que ça réussisse, parce qu'il le mérite et on est tous fans de Pogba. Mais j’ai quand même de très gros doutes sur le joueur et sur sa capacité à enchaîner dans un championnat très athlétique et très dur à jouer. Moi je reste excité mais très sceptique sur sa fiabilité au très haut niveau aujourd’hui », a prévenu Walid Acherchour.