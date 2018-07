Officiel : Navarro, un jeune de 16 ans du Barça, signe à Monaco !

Photo AS Monaco

Dans : Monaco, Mercato, Liga.

L'AS Monaco a officialisé ce lundi matin la signature de Robert Navarro, un jeune milieu de terrain offensif âgé de 16 ans, qui était jusque-là au FC Barcelone, dont il est un pur produit du centre de formation.

« L’AS Monaco est un grand club qui s’appuie beaucoup sur sa formation et donne la chance aux jeunes de s’exprimer au plus haut niveau. Mon objectif est de travailler dur pour progresser et franchir de nouveaux paliers », a confié Robert Navarro après avoir paraphé son contrat avec le club de la Principauté. L'AS Monaco ne donne aucun détail sur la durée de l'engagement du milieu offensif espagnol.