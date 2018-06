Officiel : Monaco vend Kongolo et empoche 20 ME

Un an seulement après son arrivée à Monaco, en provenance du Feyenoord Rotterdam pour un montant de 13 millions d'euros, Terence Kongolo quitte déjà le club de la Principauté. Ce vendredi soir, l'ASM a effectivement annoncé le transfert définitif de l'international néerlandais à Huddersfield Town, où il était en prêt depuis le mois de janvier.

« Un accord a été trouvé avec Huddersfield Town pour le transfert de Terence Kongolo à compter du 1er juillet. L’AS Monaco lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière », a expliqué, dans un communiqué, la formation du Rocher, qui récupère 20 millions d'euros dans cette affaire. Un joli coup venu de Premier League pour un joueur qui n'avait pas convaincu.

🖊️ HE'S BACK! #htafc has completed the permanent signing of defender @KongoloTerence from @AS_Monaco on a four-year contract for an undisclosed fee!



👕 Terence is sporting the new @UmbroUK home kit for the 2018/19 @premierleague season.



👉 https://t.co/G5sFimzbNz (CL) pic.twitter.com/Ogc8yhTIGS