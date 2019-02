Officiel : Monaco prolonge Diop et Isidor jusqu'en 2023

Dans : Monaco, Ligue 1.

Ce mardi, Monaco a annoncé deux bonnes nouvelles à ses supporters avec les prolongations de contrat de Sofiane Diop et Wilson Isidor. Les deux joueurs sont désormais liés au club de la Principauté jusqu’en juin 2023.

« Sofiane Diop et Wilson Isidor ont prolongé leur contrat avec l'AS Monaco. Les deux jeunes Rouge et Blanc (18 ans) sont désormais liés au club de la Principauté jusqu'en 2023. Depuis le début de saison, Sofiane Diop a disputé 22 rencontres dont 4 matchs de Ligue des Champions. Wilson Isidor compte, quant à lui, 3 apparitions avec le groupe professionnel. Le jeune attaquant a, par ailleurs, participé à toute la campagne de Youth League, compétition dans laquelle l’AS Monaco est toujours en lice. Les Rouge et Blanc se déplaceront à Chelsea dans le cadre des 16ème de finale le 19 février prochain. Désormais liés à l’AS Monaco jusqu’en 2023, les deux joueurs avaient activement participé, en janvier, à la qualification de l’équipe en demi finale de Coupe de la Ligue en réussissant chacun leur tir au but face au Stade Rennais » explique l’actuel 18e de L1 dans son communiqué.