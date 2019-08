Officiel : Guillermo Maripan signe à l'AS Monaco !

Photo AS Monaco FC

Dans un communiqué, l'AS Monaco a officialisé ce samedi soir la signature du défenseur central chilien Guillermo Maripan, lequel s'est engagé jusqu'en 2024.

« L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Guillermo Maripán (25 ans) en provenance du Deportivo Alavés. Le défenseur central chilien s’engage pour 5 saisons. Guillermo Alfonso Maripán Loayza a fait ses débuts en première division chilienne en 2012 avec l’Universidad Católica, son club formateur. Il s’impose comme un cadre de la défense lors de la saison 2015/2016 lors de laquelle il dispute 37 matches et remporte les tournois de clôture 2015 et d’ouverture 2016 ainsi que le Supercoupe du Chili 2016. Après une saison pleine en 2016/2017 (38 matches), il rejoint le Deportivo Alavés. Lors des deux dernières saisons, l’athlétique défenseur central (1,93m) dispute 47 matches sous les couleurs du club espagnol affichant une solidité et une détermination sans faille. International chilien à 21 reprises, le défenseur central a contribué au bon parcours du Chili lors de la Copa América 2019, jusqu’en demi-finale du tournoi », précise l'AS Monaco après la signature de son nouveau défenseur.