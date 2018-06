Officiel : Grandsir signe à Monaco pour 5 ans !

Photo AS Monaco

Dans un communiqué, l'AS Monaco a officialisé ce samedi après-midi la signature de Samuel Grandsir, l'international Espoirs français, en provenance de l'ESTAC.

« Je suis très heureux de m’engager avec l’AS Monaco, un club ambitieux qui fait confiance aux jeunes joueurs et leur permet de développer tout leur potentiel. Après deux saisons avec Troyes, mon club formateur, je vais vivre une nouvelle expérience très excitante dans un des plus grands clubs français qui va disputer une nouvelle fois la Ligue des Champions. Je vais travailler dur pour démontrer mes qualités et rendre au club la confiance qu’il m’accorde », confie, sur le site l'AS Monaco, Samuel Grandsir.