Officiel : Fodé Ballo-Touré rejoint l'AS Monaco

Dans : Monaco, Ligue 1, LOSC.

Dans les petits papiers depuis plusieurs jours, le transfert de Fodé Ballo-Touré à Monaco est désormais officiel ! Ce jeudi soir, le club monégasque a effectivement annoncé la signature du latéral gauche jusqu’en juin 2023. À 22 ans, l'international Espoirs français arrive en provenance de Lille.

« J’ai rapidement été convaincu par le projet de l’AS Monaco et la perspective de travailler avec Thierry Henry. Je suis impatient d’apprendre à ses côtés, de son expérience, de son savoir-faire, mais aussi de rencontrer mes nouveaux co-équipiers pour rentrer dans le vif du sujet », a lancé, sur le site de l'ASM, le joueur formé au PSG, qui est donc le deuxième renfort hivernal de Monaco après Naldo, et en attendant les venues de Vainqueur et de Fabregas. À noter que le club du Rocher a déboursé 11 millions d'euros pour recruter Ballo-Touré.