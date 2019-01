Officiel : C'est bouclé, Gelson Martins signe à l'AS Monaco !

Photo AS Monaco

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, l’arrivée de Gelson Martins à l’AS Monaco est désormais officielle.

En effet, le club de la Principauté a officialisé ce dimanche midi la venue de l’attaquant de l’Atlético Madrid, sous la forme d’un prêt. « Né le 11 mai 1995 au Cap-Vert, l’ailier formé au Sporting Clube de Portugal a disputé 140 matchs en 4 saisons dont 26 dans les compétitions européennes chez les « sportinguistas ». Après avoir remporté une Supercoupe du Portugal (2015) et une Coupe de la Ligue (2018), il évolue à l’Atlético Madrid depuis le début de la saison. Membre régulier des sélections jeunes du Portugal, l’ailier explosif compte 21 sélections avec la Seleção avec laquelle il a disputé la Coupe des Confédérations 2017 et la Coupe du Monde 2018 » explique l’actuel 19e de Ligue 1 dans un communiqué afin de présenter sa 4e recrue de l’hiver après Ballo-Touré, Naldo et Fabregas.