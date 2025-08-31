Officiel ‍: Ben Seghir quitte Monaco pour le Bayer Leverkusen

Dans les petits papiers depuis plusieurs jours maintenant, le transfert d’Eliesse Ben Seghir au Bayer Leverkusen est désormais officiel. En effet, ce dimanche soir, le club monégasque et la formation allemande ont annoncé la nouvelle sur leurs réseaux sociaux.
Willkommen in Leverkusen, Eliesse Ben Seghir! ✍️— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 31, 2025
Der 20-jährige Offensivspieler wechselt von der AS Monaco nach Leverkusen und hat einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. 🤝
Zur PM 🔗 https://t.co/KZoSsBqjgM#BenSeghir2030 pic.twitter.com/2hUdFVZajM
Pour s’attacher les services de l’ailier international marocain, le Bayer a déboursé 32 millions d’euros, plus 5 ME de bonus éventuels. Une belle vente pour l’ASM, qui va devoir le remplacer avant la fermeture du mercato prévue lundi soir.
"Un Club qui m'a tout donné" ❤️🤍— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 31, 2025
L’AS Monaco annonce le transfert d’Eliesse Ben Seghir. L’attaquant de 20 ans #MadeInLaDiagonale s’engage avec le Bayer Leverkusen.
Le Club salue Eliesse pour son parcours en Rouge & Blanc et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa… pic.twitter.com/mm78zgg8tx