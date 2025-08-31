Officiel ‍: Ben Seghir quitte Monaco pour le Bayer Leverkusen

Dans : Monaco.

Par Alexis Rose

Dans les petits papiers depuis plusieurs jours maintenant, le transfert d’Eliesse Ben Seghir au Bayer Leverkusen est désormais officiel. En effet, ce dimanche soir, le club monégasque et la formation allemande ont annoncé la nouvelle sur leurs réseaux sociaux.

Pour s’attacher les services de l’ailier international marocain, le Bayer a déboursé 32 millions d’euros, plus 5 ME de bonus éventuels. Une belle vente pour l’ASM, qui va devoir le remplacer avant la fermeture du mercato prévue lundi soir.