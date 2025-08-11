Monaco veut voler le joyau de Newcastle

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

L'AS Monaco souhaite profiter des trois dernières semaines du mercato pour se renforcer sur le plan défensif. Le club de la principauté vise Kieran Trippier, mais Newcastle est décidé à ne pas lâcher.

Après s'être offert Paul Pogba et Ansu Fati, l'AS Monaco a changé de gardien de but en recrutant Lukas Hradecky en provenance du Bayer Leverkusen. Mais ce lundi, Keith Downie, journaliste de Sky Sports, révèle que les dirigeants monégasques souhaitent recruter Kieran Trippier, le très expérimenté défenseur international anglais de Newcastle. Le joueur de 34 ans, qui entre dans l'ultime saison de son engagement avec les Magpies, pourrait rejoindre Edic Dier, avec qui Trippier avait déjà joué à Tottenham. Cependant, à en croire notre confrère anglais, du côté des dirigeants de Newcastle, et même si le défenseur sera libre dans un an, on refuse d'envisager un départ de celui qui est un cadre de l'équipe d'Eddie Howe, lequel a fait savoir à ses patrons qu'il n'était pas favorable à un deal avec Monaco.

Monaco veut piquer un défenseur vedette de Newcastle

🚨 EXCLUSIVE: AS Monaco are interested in signing Newcastle defender Kieran Trippier.

🇲🇨 The French side are weighing up an approach to Newcastle, and are very keen on the right-back.

❌ #NUFC do not want to lose the England international, who is a key player for Eddie Howe.… pic.twitter.com/jBbpN5YnX1 — Keith Downie (@SkySports_Keith) August 11, 2025

Il n'empêche, Keith Downie précise que les responsables du club de Ligue 1 vont tout de même soumettre une offre financière à Newcastle, afin de savoir si le club de Premier League s'oppose fermement au départ de Trippier, ou si des négociations peuvent faire changer la donne. A 34 ans, le défenseur pourrait être tenté vers un départ vers Monaco, au moment où sa carrière internationale est terminée, le défenseur anglais ayant décidé de prendre sa retraite avec les Three Lions après la défaite des Anglais en finale de l'Euro 2024 contre l'Espagne. Rencontre pour laquelle il était remplaçant.