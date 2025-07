Monaco veut Onana, Manchester Utd délire

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

Des contacts avaient été évoqués entre l'AS Monaco et Manchester United au sujet d'André Onana, le gardien de but international camerounais des Red Devils. Du côté de la Principauté, on attend que le club anglais revienne à la réalité au niveau financier.

L'AS Monaco s'est qualifiée pour la Ligue des champions, mais le club de la Principauté a connu tout au long de la saison des soucis avec ses gardiens de but. Adi Hütter a tâtonné tout au long du championnat, mais n'a jamais trouvé la solution, renvoyant au mercato ce dossier presque prioritaire. Même si l'ASM a déjà frappé fort en recrutant Paul Pogba et Ansu Fati, le souci de gardien de but n'est pas réglé. Alors que la rumeur Djordje Petrovic n'est plus du tout d'actualité, en Angleterre, le Daily Mail affirme que le dossier André Onana est toujours en haut de la pile sur le bureau des décideurs monégasques. Cependant, en fixant le prix de leur gardien de but à 35 millions d'euros, les dirigeants de Manchester United auraient écœuré leurs homologues du club français.

Monaco reste à l'affût dans le dossier Onana

Cependant, du côté de l'AS Monaco, l'idée de recruter André Onana ne serait pas définitivement enterré, précise Chris Wheeler, journaliste anglais en charge de suivre ce dossier pour le Daily Mail. Même si le gardien de but de 29 ans sort d'une saison compliquée avec Manchester United, le club de Ligue 1 pense qu'André Onana peut retrouver son meilleur niveau. Cependant, Monaco ne mettra jamais les 35ME réclamés par Manchester United, et ils ont donc fait savoir aux Red Devils qu'ils seraient disposés à revenir à la table des négociations lorsque ces derniers auront des exigences raisonnables.

🚨📸 - Andre Onana all smiles as he returns to Carrington. 😁 pic.twitter.com/bFilAj8DI8 — UF (@UtdFaithfuls) July 7, 2025

Le temps pourrait jouer en faveur de l'AS Monaco, puisque Ruben Amorim a fait du recrutement d'un nouveau gardien de but une priorité absolue, et que Man Utd ne souhaite plus conserver André Onana. Une révision à la baisse du prix déjà exigé semble inéluctable, alors même que l'ancien gardien de l'Inter n'est pas pressé de partir du nord de l'Angleterre. C'est donc une partie de poker qui se joue entre les deux clubs et le gardien de but camerounais, même si l'ASM a bien l'intention de vite régler cela. Et on l'a vu récemment, le club français a des idées et des moyens de trouver des solutions.