Monaco veut faire signer David De Gea

En quête d'un nouveau gardien de but, l'AS Monaco pense à David de Gea, arrivé libre l'été dernier à la Fiorentina.

A 34 ans, David de Gea ne prendra pas sa retraite cet été. En effet, alors que la Fiorentina souhaite prolonger le portier espagnol, Fabrizio Romano annonce que les dirigeants monégasques pensent au gardien de but international espagnol pour venir renforcer un poste qui cette saison a donné lieu à bien des débats. Qualifiée pour la Ligue des champions, l'AS Monaco sait que Radoslaw Majecki et Philipp Köhn n'ont pas été au niveau attendu, et c'est pour cela que de Gea a été ciblé. Seul problème, le club italien souhaite prolonger le joueur révélé à l'Atlético de Madrid jusqu'en 2028.

