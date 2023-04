Monaco : Un boulet plombe l’ASM, le podium s’envole

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

La course au podium s’annonce palpitante et indécise en Ligue 1 alors que Lens, l’OM et Monaco se tiennent en cinq points.

La dernière ligne droite de la saison de Ligue 1 promet d’être passionnante et pour l’heure, les enjeux sont encore nombreux. Lens peut toujours croire en ses chances de titre, notamment en cas de victoire sur la pelouse du PSG ce samedi. Mais les Sang et Or doivent également regarder dans le rétroviseur car l’OM n’est que deux points derrière tandis que Monaco est quatrième avec cinq points de retard sur Lens et trois points de retard sur Marseille. Le suspense est encore total pour savoir qui accompagnera le Paris Saint-Germain sur le podium final du championnat.

Monaco a un effectif pléthorique qui doit lui permettre de viser les trois premières places. Mais pour l’ancien gardien Jean-Luc Ettori, un point faible va condamner l’ASM dans le sprint final : son gardien, Alexander Nübel. Dans les colonnes de La Provence, il estime que Monaco n’a aucune chance d’accrocher le podium avec un tel gardien dans son effectif. L’Allemand prêté par le Bayern Munich appréciera.

Nubel plombe Monaco dans la course au podium

« Monaco n’a pas un bon gardien. Nübel n’est pas décisif, c’est un vrai problème et tu n’es jamais tranquille. A chaque tir adverse, il a but. Quand on compare aux deux autres gardiens (Samba et Lopez)… » souffle Jean-Luc Ettori, pour qui l’ASM souffre d’un vrai déficit à ce poste en comparaison à ses concurrents, à savoir l’Olympique de Marseille et le RC Lens. Il est vrai que pendant que Monaco soupire des prestations très décevantes de Nübel, Pau Lopez et Brice Samba brillent de mille feux et se disputeront sans doute le titre de meilleur gardien de la saison aux trophées UNFP à la fin du championnat. Deux sérieux atouts pour l’OM et pour Lens dans la course au podium…