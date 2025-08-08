Monaco tient son gardien de but, Hradecky signe 2 ans

Dans : Monaco.

Par Nathan Hanini

Après des semaines de patience, l’AS Monaco a enfin trouvé son gardien de but. Lukas Hradecky (35 ans) va signer avec le club de la Principauté. Le Finlandais a paraphé un contrat de deux ans avec une année en option. L’ancien portier de Leverkusen a passé sa visite médicale ce jeudi.

C’était l’un des objectifs majeurs du mercato de l’AS Monaco. Le poste de gardien de but devait être renforcé, c’est chose faite. Le club du Rocher a trouvé un accord avec Lukas Hradecky selon la presse allemande (Bild). C’est la quatrième recrue estivale du côté du Rocher. L’ASM a auparavant signé Paul Pogba libre avec l’ambition de le relancer. Le Français n’est pas le seul pari des Monégasques puisque Ansu Fati est arrivé en prêt en provenance du FC Barcelone. De son côté, Lukas Hradecky n’est pas le seul de Bundesliga à poser ses valises dans le Sud de la France. Eric Dier est arrivé au début de l’été en provenance du Bayern Munich.

Lukas Hradecky débarque pour quatre millions d’euros

Lukáš Hrádecký serait en route pour Monaco afin d'y passer sa visite médicale.



Le Bayer Leverkusen aurait trouvé son successeur en la personne de Janis Blaswich, qui devrait passer sa visite médicale demain avec le club allemand.



▶️ @kicker_B04 pic.twitter.com/MXlAlH4ncp — AS Monaco Mercato (@ASM_Mercato) August 7, 2025

Concernant le gardien de but, le média allemand Bild a confirmé que l’international finlandais (101 sélections) a paraphé ce jeudi un bail de deux années avec une en option. Le champion d’Allemagne 2024 a passé sa visite médicale hier sur le Rocher. L’AS Monaco a donc trouvé son gardien d’expérience, poste ciblé depuis le début du mercato. Fort de ses 323 matchs de Bundesliga oscillant entre Francfort et Leverkusen, Lukas Hradecky arrive donc en tant que numéro un. À 35 ans, le natif de Bratislava était en fin de contrat à la fin de la saison prochaine. Le montant du transfert est estimé à quatre millions d’euros selon Sky Sports. À une semaine de la reprise de la Ligue 1, l’AS Monaco a donc sécurisé son portier et conserve l’ambition d’être un candidat au podium lors de cet exercice 2025/2026.