Monaco tient son gardien, c'est un gros coup

Déçu des performances de Radoslaw Majecki et de Philipp Köhn, l’AS Monaco a fait du recrutement d’un gardien une priorité cet été. Le club de la Principauté est sur un très gros coup en Bundesliga.

Troisième de Ligue 1 la saison dernière, l’AS Monaco a réussi à atteindre son objectif en décrochant sa qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Une satisfaction pour Adi Hütter, lequel n’a pourtant pas aidé par ses gardiens. Philipp Köhn et Radoslaw Majecki ont alterné dans le but monégasque, sans que l’un des deux ne se détache vraiment et fasse l’unanimité. Ce problème doit impérativement être réglé par l’ASM afin de passer un cap dans les années à venir. Le recrutement d’un gardien est donc l’une des priorités monégasques de l’été, après les signatures d’Eric Dier, Ansu Fati et Paul Pogba.

Selon les informations de Fabrizio Romano, le futur gardien de l’ASM pourrait être Lukas Hradecky. Capitaine du Bayer Leverkusen, le gardien finlandais de 35 ans sort d’une saison aboutie en Bundesliga avec 35 apparitions toutes compétitions confondues. En fin de contrat avec Leverkusen dans un an, Lukas Hradecky a déjà trouvé un accord avec l’AS Monaco selon le spécialiste du mercato. Les négociations portent à présent sur l’indemnité d’un potentiel transfert avec le club allemand.

Pour l’heure, l’ASM n’a pas reçu le feu vert du Bayer Leverkusen mais l’optimisme est de rigueur pour qu’un accord soit rapidement trouvé. En s’offrant Lukas Hradecky, Monaco mise sur un renfort d’expérience pour régler son problème de gardien à court terme avec un joueur fiable et référencé. Si chez les supporters, on peut regretter que le club monégasque ne mise pas sur un joueur plus jeune qui règlerait le problème à long terme, on saura toutefois reconnaître que l’idée Hradecky a du sens pour apporter enfin la stabilité qui manque à l’AS Monaco à ce poste si crucial.