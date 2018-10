Monaco : Thierry Henry va cogner, Benarbia l'annonce

Dans : Monaco, Ligue 1, Ligue des Champions.

En croisant Thierry Henry lors de sa présentation officielle à Monaco mercredi, Ali Benarbia ne lui a pas porté chance. Mais son ancien coéquipier sait comment le nouveau boss de l'ASM va renverser la vapeur.

Deux buts encaissés, une boulette de son troisième gardien Sy, la sortie sur blessure de Falcao, le rouge de Grandsir une minute après son entrée en jeu... À Strasbourg (1-2), Thierry Henry ne pouvait pas connaître un pire départ sur le banc de touche du club de la Principauté. Et pourtant, le nouvel entraîneur français va devoir réagir vite, et ce dès la semaine prochaine en Ligue des Champions à Bruges puis contre Dijon en L1. Titi n'a de toute façon déjà plus le choix puisque l'ASM est en situation critique dans ces deux compétitions, et notamment en championnat, où sa dix-neuvième place, à quatre points du premier non-relégable, commence à inquiéter... Mais Ali Benarbia reste optimiste pour Henry à Monaco.

« Il est dans la retenue parce que c’est le premier match. Mais c’est un gagnant Thierry. Le premier match, c’est comme ça, il est dans la retenue. Mais les autres matchs, par contre, il va leur rentrer un peu dedans parce qu’il aime gagner et il veut gagner. Il va leur montrer un peu son caractère, que ce soit les jeunes, ou les moins jeunes comme Tielemans ou les leaders comme Raggi ou Subasic. Eux n’ont pas prolongé et disent peut-être aux dirigeants: 'Vous ne m’avez pas prolongé, si j’ai une petite douleur, je ne vais pas passer au-dessus'. Les Jovetic and co sont censés apporter, mais ne sont bons qu’un match sur six, et ils ont des salaires en conséquence. On ne leur demande pas d’êtres très bons, mais normaux. Le problème, c’est que les joueurs sur lesquels tu es censé pouvoir compter sont moyens. Que les jeunes ne soient pas au niveau que l’on attend d’eux, ça peut arriver. Mais que ces joueurs ne fassent pas le minimum, les problèmes et là et je pense que Thierry va remettre les points sur les i », a expliqué, sur RMC, l'ancien coéquipier d’Henry à l’ASM, qui estime donc que le champion du monde 1998 va rapidement mettre ses joueurs devant leurs responsabilités, sous peine de faire couler le navire monégasque...