Monaco : Thierry Henry défendu par la légende monégasque

Dans : Monaco, Ligue 1.

Thierry Henry connaît des débuts plus que compliqués sur le banc de l'AS Monaco et cela pourrait clairement sentir mauvais pour le club de la Principauté en cas de défaite ce samedi soir à Caen. En quête d'une victoire depuis celle obtenue lors de la première journée de Ligue 1, le club de la Principauté n'a pas profité du fameux choc psychologique provoqué par le limogeage de Leonardo Jardim et la venue de Thierry Henry. Mais ce samedi, Jean Petit, qui a joué toute sa longue carrière sous le maillot de Monaco, explique que le champion du monde 98 mérite qu'on lui fasse confiance même si sa nomination ne s'est peut-être pas faite dans le bon timing.

Et Jean Petit de préciser sa pensée. « En général, quand on fait appel à vous en cours de saison, c'est justement parce que l’équipe a des problèmes ! Thierry savait en acceptant qu’il y avait des blessés et que ce serait compliqué. Pour Didier Deschamps aussi, la première saison avait été très difficile, mais deux ans après, il jouait une finale de Ligue des champions ! Moi, ça fait quarante-sept ans que je suis là, et je sais que Monaco se ressaisit toujours. Thierry a donc fait le bon choix. La seule chose que je regrette, c’est qu'il n’ait pas eu davantage de temps pour observer l’équipe de loin, plutôt que d’être plongé brutalement dans le grand bain. Il aurait fallu que le club demande à Jardim de rester jusqu’en décembre, tout en préparant la venue du nouvel entraîneur. Monaco s'est trop précipité », avoue, dans L'Equipe, l'ancien international tricolore.