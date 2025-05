Monaco se prépare à virer Adi Hütter

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Dans les deux dernières journées de Ligue 1, Adi Hütter n’aura pas le droit à l’erreur. L’entraîneur de l’AS Monaco devra impérativement qualifier son équipe pour la Ligue des Champions, sous peine de subir un licenciement au terme de la saison.

L’AS Monaco ne fait pas exception. Comme ses concurrents dans la course à la qualification en Ligue des Champions, le club de la Principauté a besoin des recettes de la C1. Sans l’apport financier de l’UEFA, la direction monégasque sera probablement contrainte de vendre certains de ses meilleurs joueurs. C’est sans doute la raison pour laquelle Adi Hütter se retrouve sous pression. L’entraîneur de l’actuel troisième de Ligue 1 n’a pas le droit à l’erreur. Et au cas où le message serait mal passé en interne, la menace est clairement relayée dans les médias.

Hütter sous pression

Le journal L’Equipe confirme effectivement la tendance donnée par Foot Mercato et affirme que l’Autrichien risque un licenciement si son équipe ne termine pas la saison sur le podium. En réalité, cet éventuel échec viendrait s’ajouter à d’autres déceptions. Après un début de saison très prometteur, l’AS Monaco a fait preuve d’irrégularité dans ses résultats et dans le contenu de ses matchs. Certaines individualités comme Maghnes Akliouche n’ont pas confirmé les prestations aperçues en première partie d’exercice, peut-être parce qu’Adi Hütter ne fait plus l’unanimité dans son vestiaire.

De quoi inciter le propriétaire Dmitri Rybolovlev à réfléchir sur l’avenir du technicien dont le contrat avait été prolongé jusqu’en 2027 en janvier dernier. Résultat, un licenciement du coach monégasque ferait grimper ses indemnités à environ 5 millions d’euros. Le montant n’a pas l’air de refroidir l’actionnaire qui envisage également de virer le directeur général Thiago Scuro et le directeur technique Carlos Aviña. Les trois hommes menacés auront donc à cœur de battre l’Olympique Lyonnais ce samedi soir, puis le Racing Club de Lens dans une semaine.