Monaco se fait déjà humilier avec Onana

Par Guillaume Conte

L'AS Monaco a défrayé la chronique de l'autre côté de la Manche en s'approchant de Manchester United pour recruter André Onana. Chez les supporters, le choix est vite fait.

Pour ceux qui suivent les saisons de Manchester United, le fait que l’AS Monaco cherche enfin un gardien fiable et régulier mais s’intéresse tout de même à André Onana ne colle clairement pas. Pourtant, l’information de L’Equipe a permis de confirmer l’envie des dirigeants monégasques de trouver un gardien de premier plan, et le fait que les Red Devils ne s’accrocheront pas au portier camerounais leur ouvre la porte à des discussions. Le club anglais envisage de faire signer Emiliano Martinez, et a débuté les négociations avec Aston Villa en ce sens. Et dans le même temps, le club de Birmingham regarde du côté de Lille pour récupérer Lucas Chevalier, qui pourrait donc passer sous le nez du PSG.

André Onana poussé à Monaco

Mais dans l’histoire, l’ASM s’offrirait donc un gardien international confirmé, mais jugé peu fiable avec ses buts encaissés souvent loufoques, sans parler de quelques bourdes légendaires lors de ses relances au pied. Pas l’idéal pour un club à la recherche de stabilité et de sécurité après des années de cafouillage à ce poste. En tout cas, sur les réseaux, la rumeur de l’intérêt de Monaco pour Onana a forcément fait réagir les supporters de MU, qui se sont mis à chambrer sévèrement le club de Ligue 1. « Il n’y a pas une seconde à perdre, foncez sur Onana, vous nous remercierez plus tard », « Ça va être dur, mais on se remettra de son départ », « Je pense que Monaco ne doit pas hésiter, tout le monde veut un Onana dans son équipe », ou encore un « Monaco c’est le pays du Casino, c’est le moment de tenter sa chance », ont lancé les fans de MU qui rêvent clairement de voir leur club se défaire de l’ancien portier de l’Ajax. Ce ne sont toutefois pas eux qui décident, et le board des Red Devils va devoir aviser, surtout que la priser d’intérêt de Monaco ne signifie pas forcément une offre dans la foulée.