Monaco : Robert Moreno plutôt que Marcelino pour remplacer Jardim

Dans : Monaco.

C'est finalement Robert Moreno qui va remplacer Leonardo Jardim aux commandes de l'AS Monaco.

Tandis que l’Equipe affirmait un peu plus tôt ce samedi que Marcelino, limogé en septembre par Valence, allait prendre la place de Leonardo Jardim, limogé de son poste d’entraîneur de l'AS Monaco, l’Agence France Presse indique que c’est finalement Robert Moreno qui va débarquer en principauté. Ce dernier avait remplacé provisoirement Luis Enrique au poste de sélectionneur de l’Espagne entre juin et novembre 2019, obtenant de bons résultats avant d’être renvoyé pour rendre la place à Enrique. Cela avait valu une sévère explication, par médias interposés, entre l’entraîneur actuel de la Roja et celui qui avait été son adjoint. Pour l'instant c'est silence radio du côté des dirigeants russes de Monaco qui auraient annoncé dans l'après-midi à Leonardo Jardim qu'il ne serait plus le coach de l'ASM lors de la reprise de l'entraînement dimanche à la Turbie.