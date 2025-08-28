Monaco ‍: Le remplaçant de Ben Seghir arrive

Dans : Monaco.

Par Nathan Hanini

L’AS Monaco a trouvé un renfort sur le plan offensif. Avec la perte à venir de Eliesse Ben Seghir, le club de la Principauté doit compenser du point de vue du nombre. L’ASM est en passe de boucler l’arrivée de Stanis Idumbo en provenance du FC Séville.

Le mercato entre dans sa phase de rush. Les clubs n’ont plus que quelques jours pour boucler les derniers recrutements. Dans cette optique, l’AS Monaco tente de récupérer un joueur offensif supplémentaire. Avec la perte de Eliesse Ben Seghir, Adi Hütter perd un joueur de sa rotation. Le Marocain va filer en Allemagne du côté du Bayer Leverkusen. De son côté, le club de la Principauté va chercher en Espagne pour se renforcer.

Monaco va piocher à Séville

🇧🇪✅ DONE DEAL



🇲🇨 Stanis Idumbo va rejoindre l’AS Monaco!



✈️🤝 Le Belge est actuellement à l’aéroport et s’apprête à décoller en direction de Nice.



🏥 Il est attendu à Monaco pour la visite médicale prévue cet après-midi.



📞 1st call @MatteMoretto #ASM pic.twitter.com/Zny5XvvAvF — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 28, 2025

Selon Sacha Tavolieri, l’AS Monaco va boucler la venue du jeune Stanis Idumbo. L’ailier gauche du FC Séville va rejoindre la Principauté dans l’après-midi. Toujours selon le journaliste belge, l’international espoir des Diables Rouges est déjà à l’aéroport de Nice et se dirige vers le Rocher afin d’y passer sa visite médicale. Le natif de Melun âgé seulement de 20 ans a disputé les 45 premières minutes de la saison avec le FC Séville contre l’Athletic Bilbao. Sorti à la mi-temps, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam était forfait pour la deuxième journée face à Getafe. Désormais, c'est vers Monaco que son avenir s’écrit. Une information confirmée par Fabrizio Romano ce jeudi après-midi. Le montant de l’opération n’a pas fuité. Sous contrat jusqu’en 2028, le jeune Stanis Idumbo est passé par les catégories jeunes de Gent et du Club Bruges avant de filer au sein de la capitale néerlandaise. Après avoir rejoint l’Andalousie l’été dernier, l’ailier s’est inscrit dans la rotation du club de Liga (14 apparitions en championnat). Désormais, Stanis Idumbo va découvrir la Ligue 1 et profiter de certains départs pour s’imposer du côté de Monaco.