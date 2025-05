Monaco ‍: Le PSG recule, Akliouche a trouvé mieux

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Intéressé par un transfert au Paris Saint-Germain, Maghnes Akliouche constate que le club de la capitale se montre réticent. Finalement, la meilleure option pour le milieu offensif serait peut-être de rester à Monaco.

Bénéficiaire d’un bon de sortie, Maghnes Akliouche espère l’utiliser pour signer au Paris Saint-Germain. Le milieu offensif de l’AS Monaco n’a pas caché à ses coéquipiers son attirance pour le club de la capitale. Son transfert est pourtant loin d’être bouclé selon L’Equipe. En cause, le montant réclamé par la direction monégasque pour le Franco-Algérien.

« 80 millions d’euros, c’est effectivement beaucoup d’argent, a réagi l’ancien Fennec Nourredine Kourichi pour AfricaFoot. Peut-être qu’en cas de victoire en Ligue des Champions, avec ce que cela pourrait lui rapporter, le PSG changera d’avis. Akliouche est né en Île-de-France, et le PSG a adopté une nouvelle politique sportive en recrutant de jeunes joueurs talentueux comme Bradley Barcola ou Désiré Doué notamment. Il est donc logique qu’il s’intéresse au Monégasque et que ce dernier ait envie d’y jouer, afin de franchir un cap. Un départ au PSG aurait du sens. »

Et si le champion de France refuse de s’aligner, Maghnes Akliouche pourra toujours se rabattre sur l’étranger. « Les clubs anglais ont de gros moyens financiers et ils peuvent donc payer un transfert important, a rappelé Nourredine Kourichi. Cela fait quelques années qu’ils s’intéressent aux jeunes joueurs français. Cela n’a rien de surprenant, puisque pour moi, la formation française est la meilleure du monde. S’il devait quitter Monaco, je pense qu’Akliouche devrait signer dans un club qui va disputer la Ligue des Champions. Tottenham va participer à la C1, le club va chercher à se renforcer. »

Et si Akliouche restait ?

Pas sûr que Tottenham soit la destination la plus séduisante. Si la Ligue des Champions représente le critère principal, Maghnes Akliouche peut toujours privilégier Monaco. « J’aurais même tendance à croire que ce serait une très bonne idée, peut-être la meilleure, a validé l’ex-membre du staff algérien. Il est dans un environnement qu’il connaît parfaitement. Il est chez lui à Monaco, où on compte sur lui. L’ASM va disputer la Ligue des Champions, va probablement jouer les premiers rôles toute la saison. Je sais qu’il pourrait partir, mais une année de plus dans son club formateur lui permettrait aussi de poursuivre sa progression. » Avec son contrat jusqu'en 2028, rien n'est à exclure.