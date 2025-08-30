Monaco laisse partir Ben Seghir pour 35ME

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

Monaco et le Bayer Leverkusen ont longuement négocié, mais cette fois le transfert d'Eliesse Ben Seghir est acquis. Le joueur part en Bundesliga contre 35 millions d'euros.

La nuit porte conseil, mais elle a surtout été productive entre le club de la Principauté et Leverkusen, puisque ce samedi RMC annonce qu'un accord définitif a été trouvé entre les deux clubs au sujet d'Eliesse Ben Seghir. Moyennant 35 millions d'euros bonus compris, l'attaquant international marocain va rejoindre la formation allemande, qui disputera la Ligue des champions et sera même sur la route du PSG. Et pour finaliser cet accord, le joueur de 20 ans a été autorisé par ses dirigeants par l'AS Monaco à s'envoler vers Leverkusen afin de passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat qui va l'engager jusqu'en 2030. Pour le Bayer, qui se reconstruit après le départ de Xabi Alonso au Real Madrid, notamment sur le plan offensif, Eliesse Ben Seghir était une des priorités du mercato, ce qui explique le gros investissement décidé cette nuit.

Chelsea s'est invité dans les négociations

Le club allemand a visiblement tremblé jusqu'au bout, puisque Footmercato explique que ces dernières heures, Chelsea a tenté de faire changer de destination le jeune attaquant monégasque. Mais Eliesse Ben Seghir voulait rejoindre le Bayern Leverkusen, et l'offensive du club de Premier League a été vaine, Monaco validant définitivement l'accord avec les dirigeants allemands. A priori, les 35 millions d'euros ainsi touchés par l'AS Monaco avec ce transfert de l'international marocain ne seront pas intégralement dépensés durant cette fin de mercato, même si Adi Hütter attend tout de même que le départ de Ben Seghir soit compensé. Pour le club de la Principauté, qui craignait de perdre l'international marocain, mais également Maghnes Akliouche, ce transfert est donc un moindre mal.