Monaco : La LFP répond et explique à Thierry Henry le problème avec la VAR

Dans : Monaco, Ligue 1.

C'est en furie que Thierry Henry a commenté la lourde défaite de l'AS Monaco samedi soir face à Strasbourg, l'entraîneur du club de la Principauté s'en prenant à l'arbitre, coupable selon lui de ne pas avoir sifflé un penalty suite à une faute sur Rony Lopes, mais également à la VAR tombée en panne au même moment. Ce dimanche soir, dans un communiqué, la Ligue de Football Professionnel a donné des précisions sur cet incident.

« À l'issue de Monaco-Strasbourg, la LFP a demandé des explications à Hawk-Eye. Dans son rapport, Hawk-Eye précise que le système a connu en fin de première période des problèmes de connexion. En conséquence, conformément au protocole, les arbitres VAR et AVAR (assistant) ont arrêté le système et le quatrième arbitre a informé les entraîneurs de cet arrêt. Le système étant redevenu fonctionnel en début de seconde période, le VAR a pu être de nouveau utilisé à partir de la 67e minute. Depuis le début de saison, sur un total de plus de 200 matches de L 1 et de Coupe de la Ligue, le service VAR n'a été interrompu qu'à quatre reprises », a expliqué la LFP. Faute avouée...