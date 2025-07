Monaco, Golovin voit rouge

Dans : Monaco.

Par Nathan Hanini

Dans le dur la saison dernière, Aleksandr Golovin va tenter de rehausser son niveau de jeu et de régularité l’an prochain du côté de Monaco. Blessé à de trop nombreuses reprises notamment en fin de saison, le Russe a reconnu que la saison fut compliquée.

Il est l’un des cadres du vestiaire sur le rocher. Aleksandr Golovin va fêter sa huitième saison en principauté cette année. Arrivé en provenance du CSKA Moscou à l’été 2018, l’international russe (47 sélections, six buts) a vécu un exercice précédent difficile au sein de l’ASM. À 29 ans, Aleksandr Golovin est toujours embêté par des blessures. L’an passé, le Russe n’a disputé que 19 matchs en Ligue 1 pour trois buts. Absent en fin de saison suite à des pépins aux adducteurs, le Russe va devoir retrouver une place de titulaire dans un entrejeu renforcé cet été.

Golovin a vécu une saison difficile l’an passé

7 - Aleksandr Golovin a été impliqué dans 7 buts avec Monaco en Ligue 2023/24 (5 buts, 2 assists), plus que tout autre milieu dans l’élite cette saison. Tsar. #ASMSB29 pic.twitter.com/HJAomfydnV — OptaJean (@OptaJean) November 5, 2023

Si physiquement, Golovin a connu quelques galères la saison dernière, le plan de jeu d’Adi Hütter son entraineur n’a pas aidé. Dans le journal l’Equipe un proche du groupe monégasque explique : « Il se demandait et moi, je joue où ? Il avait l'impression de n'être que dans le dépannage. Le passage au 4-4-2 avec Biereth et Embolo devant ne l'a pas non plus servi. », dévoile-t-il. Toujours au sein du quotidien français, le directeur général du club souligne également certaines difficultés : « Le rythme de cette année était quelque chose de compliqué à gérer pour lui, mentalement, car il a parfois été sur le banc, ce qui était une première pour lui ici », explique le directeur général du club Thiago Scuro. Mais le Russe compte bien rester en Principauté une saison supplémentaire. Il possède un contrat jusqu’en 2029.