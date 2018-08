Monaco : Geubbels veut « faire mieux que Mbappé »

Dans : Monaco, Mercato, OL.

Transféré cet été de l'Olympique Lyonnais à l'AS Monaco pour 20ME, un record pour un joueur de 16 ans dont Jean-Michel Aulas et l'OL se seraient bien passés, Willem Geubbels n'a joué pour l'instant que 8 minutes en Ligue 1, c'était samedi contre Lille. Mais le président de Lyon doit s'y faire c'est désormais sous le maillot monégasque que le jeune attaquant va briller. Et cela tombe bien, puisque Willem Geubbels a de très grosses ambitions, et ce lundi il a reconnu que l'un de ses souhaites était de faire (un peu) oublier Kylian Mbappé à Monaco.

Non seulement l'attaquant monégasque veut faire aussi bien, mais il annonce qu'il souhaite faire encore plus fort que la star du foot français. « Je me plais beaucoup à Monaco et j’espère réaliser de grandes choses avec le club (...) La comparaison avec Mbappé est assez courante. Mais je ne me mets aucune pression. Quand je vois ce qu'il a fait ici, j’aimerais suivre ses pas, voire faire mieux ! », prévient Willem Geubbels, qui place la barre à une hauteur très élevée. Du côté des dirigeants de l'AS Monaco, on doit rêver d'avoir déjà sous contrat le futur Mbappé...