Monaco fonce sur l'homme fort de Strasbourg

Par Quentin Mallet

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, Monaco cherche déjà à renforcer drastiquement son effectif. Le poste de gardien de but est considéré comme l'un de ses points faibles. Le club du Rocher s'intéresse donc à Djordje Petrovic.

Cette saison, l'AS Monaco aurait probablement récolté plus de points en championnat si Adi Hütter n'avait pas eu à se poser trop de questions concernant le poste de gardien de but. L'entraineur autrichien a alterné entre Radoslaw Majecki et Philippe Köhn en fonction des circonstances (blessures, méforme,...). Sauf que rares sont les cas où une hiérarchie des gardiens de but aussi floue permet au club en question de s'en sortir. Pour éviter un tel problème la saison prochaine, la direction sportive monégasque cherche à tout prix à recruter un nouveau portier. Et selon Mohamed Toubache-Ter, il pourrait s'agir de Djordje Petrovic.

L'AS Monaco cherche son gardien

A la recherche d'un nouveau gardien de but, l'AS Monaco a coché le nom de Djordje Petrovic. Le gardien de Chelsea sort d'une excellente saison en prêt au RC Strasbourg et n'aura vraisemblablement pas sa place chez les Blues lors du prochain exercice. Des cadors européens sont déjà sur le dossier, comme le Bayer Leverkusen qui envisage de faire une offre de 20 millions d'euros. Une belle concurrence pour le club du Rocher qui a lui aussi l'argument de la participation à la prochaine Ligue des champions pour tenter de convaincre le gardien de 25 ans.

Congratulations DJORDE!



Djordje Petrovic has been named our Player of the Season! pic.twitter.com/Qq7Qx9YuQA — Racing Club de Strasbourg Alsace English (@RCSA_English) May 17, 2025

Pour rappel, Djordje Petrovic a été élu meilleur joueur de la saison au RC Strasbourg par les supporters du club alsacien et faisait partie des gardiens nommés pour le titre de meilleur gardien de la saison aux trophées UNFP, un trophée remporté par Lucas Chevalier. Une telle recrue ferait indéniablement un bien fou à l'AS Monaco et permettrait au club de la Principauté de s'assurer un rempart de haut niveau en vue des échéances de la saison prochaine.